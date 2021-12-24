Alaplı Belediyesi sayaçlardaki donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı

Alaplı Belediyesi sayaçlardaki donma tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçede etkili olan kar yağışını ardından eksilere düşen hava sıcaklığı sebebiyle tüm aboneleri sayaç ve su tesisatlarını korumaları yönünde uyarıyoruz. Açıkta bulunan su tesisatları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı veya yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Abonelerimizin donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde soğuğa karşı hassas olan su sayaçları kullanılamaz hale gelebilir."

"Sayaçlarınızı muhafaza altına alın "

Açıklamada ayrıca; "Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olunması herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için su sayaçlarının uygun şekilde korunması gerekmektedir." denildi.