Alaplı Belediye Halk Plajı’nın son hali görenleri üzdü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Zeki Atalay döneminde bölge halkının hizmetine açılan ve dönemin en modern halk plajı bakımsızlıktan çürüyor.

1986 yılında vefat eden dönemin Belediye Başkanı Ahmet Zeki Atalay tarafından yapılan belediye plajı adeta çürümeye terk edildi. Belediye Plajında bazı bloklarda toprak kaymalarının yaşanması; çatlakların büyümesine sebep oldu. Alaplı Belediye halk plajındaki atık eşyalar, inşaat malzemeleri ve çöpler vatandaşları adeta çileden çıkarttı. Belediye halk plajı, yaz sezonu öncesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı kullanılamayacak noktaya geldi.

Alaplı Belediye plajı bir dönem düğün, kına, nişan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Alaplı belediye halk plajı, geçmiş dönemlerde düğünler, kınalar, nişanlar ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapardı. Şimdi yetkililerin duyarsız. Vurdumduymaz. Plaj tesislerini kuran merhum belediye başkanı Ahmet Zeki Atalay büyüğümüz kemikleri sızlıyor. Vatandaşlar olarak bu durumdan rahatsızız. Bizler burada yaz sezonunda rahat bir şekilde denize girmek istiyoruz."