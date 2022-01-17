Alaplı Belediye Başkanı Tekin ve meclis üyeleri çalışmaları inceledi

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri İlçe merkezinde devam eden çalışmaları inceledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis Üyeleri İlçe merkezinde devam eden çalışmaları incelerek eslaflarla sohbet etti.

Tekin, İlçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde gerek altyapı gerekse üst yapı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Çıkmak sokakta zemine uyguladığımız renkli taşları aynısını Kültür merkezi çevresinde de uyguluyoruz. İlçenin merkezi olan bu alan daha modern bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Şuan için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte ışıklandırma çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu alanı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Ayrıca yine Hükümet Konağı karşısında kaldırım çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde parke taşı döşeme çalışmalarına başlıyoruz. Yine Gençlik Sitesinde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.690 Evler Mahallesinde bulunan Cem Evi çevresinde çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Hazırladığımız program dahilinde tüm mahallerimizde hizmetlerimiz aralıksız sürüyor.” diye konuştu