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Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün güreşçileri İzmit’de şampiyon oldu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Yağlı Güreşlerinde Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün pehlivanları İzmit Körfez Taşköprü 47’inci Altın Kiraz Festivali’nde Sefa Yılmaz ile Alperen Atar Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde Küçük Orta Büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

ZONGULDAK 27.09.2021, 08:56
Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün güreşçileri İzmit’de şampiyon oldu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Yağlı Güreşlerinde Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün pehlivanları İzmit Körfez Taşköprü 47’inci Altın Kiraz Festivali’nde Sefa Yılmaz ile Alperen Atar Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde Küçük Orta Büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübün pehlivanları Yağlı Güreşleri turnuvalarında başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Cumartesi günü Alaplı’da katıldıkları turnuvadan Küçük Orta Büyük Boyda sefa yılmaz birinci olarak İzmit’e giden güreşçiler, İzmit körfez Taşköprü Yağlı güreşlerinden madalya ve kupayla döndü.

Alaplı Aktif Gençlik ve Spor kulübünün güreşçileri, Alaplı’dan sonra İzmit rüzgarı estirdiler. Birçoğu çok genç olan sporcuların tümü çeyrek finale kadar yükseldi. Turnuvanın favorilerinden olan Sefa Yılmaz rakibi Yunuz Emre Akman ile Alperen Atar rakibi Ramazan Durmuş’a ise rakiplerine şans tanımadılar. Çayırda fırtına gibi esen Sefa Yılmaz 5 rakibinin de sırtını yere getirerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sefa Yılmaz iç kazık ters paçayla Alperen atar kaz kanadı oyunuyla yendi.

Bu sene güzel güreş turnuvası geçirdiklerini belirten antrenör Hüseyin Oğuz, “Önce Alaplı’da, şimdi de İzmit Körfez taşköprü ’da güzel bir turnuva geçirdik. Genç sporcularımız kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Asıl hedefimiz olan Kırkpınar Güreşleri’nde başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bizlere destek veren ,Kulüp başkanı aynı zamanda milli sporcumuz Barış Aslancan, Kaymakam Vedat Yılmaz ve ilce spor müdürümüz oda başkanlarımız is adamı esnaflarımıza bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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