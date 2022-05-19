Alaplı-Akçakoca sahiline 4 ölü yunus vurdu

Zonguldak’ın Alaplı ile Akçakoca arasındaki sahile 4 ölü yunus vurdu.

Karadeniz sahiline kıyısı bulunan Alaplı ile Akçakoca sahiline havaların ısınmasıyla birlikte gezintiye çıkan vatandaşlar, dalgaların sahile getirdiği ölü yunusları fark etti. Farklı mesafeler arasındaki sahile vuran dört ölü yunusu kendi çabalarıyla kıyıya çıkarttı. Yunusların etrafa kötü koku yaydığını belirten vatandaşlar daha sonra yetkilileri bilgilendirdi.

Vatandaşlar, 1,5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yunusların ölüm sebebinin araştırma sonuçlarını beklediklerini ifade etti.