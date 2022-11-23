Alan, "Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalışan eğitim neferleridir"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle açıklama yaptı.

Başkan Alan mesajında; dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren tüm öğretmenlerin bu onurlu gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek şu görüşlerine yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakârlıkla çalışan öğretmenlerimize sonsuz şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalışan, vatanının ve milletinin selameti için çaba sarf eden eğitim neferleridir. Yurdumuzun her köşesinde en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü takdire layıktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gerekliliklerine cevap verebilen, milli ve manevi değerleri benimseyip özümsemiş, araştıran, düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, bir toplumun gelişmesinde en büyük paya sahip olan değerlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ise saygı ve rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum."