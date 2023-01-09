Alan, "Gazetecilik günümüzün en fedakarlık isteyen mesleklerinin başında gelmektedir"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başkan Alan, yaptığı açıklamasında şu görüşlerine yer verdi:

‘Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren basın emekçilerimiz çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Halkın haber almasını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletimizin duygularına tercüman olmaktadırlar. Doğru haber verme, objektiflik, kişilik haklarına saygı, basın mensuplarımız için yol gösterici değerlerdir. Basının güçlü olması, kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerinin başında gelmektedir. Bu önemli misyonu üstlenen, mesleğin gerektirdiği etik kurallar doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın ‘1O Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."