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Akyamaç Köyünün muhtarını Engin Makaracı oldu

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü’nde köy muhtarı Ekrem Çelen’in vefatının ardından bugün yapılan seçimle yeni muhtar Engin Makaracı oldu.

ZONGULDAK 05.06.2022, 19:26
Akyamaç Köyünün muhtarını Engin Makaracı oldu

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü’nde köy muhtarı Ekrem Çelen’in vefatının ardından bugün yapılan seçimle yeni muhtar Engin Makaracı oldu.

Akyamaç Köyü’nde Köy Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen’in vefat etmesinin ardından köyde ara seçim gidildi. Köy halkı 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için sabah saatlerinde sandığa gitti. 2 sandıkta çıkan oy sonucu şu şekilde; Engin Makaracı 195 oy, Çetin Çelen 101 oy, Arslan Çelen 182 oy alırken Ersan Çelen 48 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle Akyamaç köyünün yeni Muhtarı Engin Makaracı oldu.

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