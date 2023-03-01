Aktaş’tan kan bağışına destek

Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından kan bağışı konusunda bir destek de İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’tan geldi. Aktaş, Kızılay’da kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, “Yakın dönemde yaşadığımız deprem afeti sonrasında alarm veren Kızılay kan stokuna katkı sunmak üzere 21. defa kan bağışında bulundum. Toplumsal duyarlılığı artırmak adına son derece sağlıklı bir aktivite olan kan bağışı hususunda tüm vatandaşlarımızı Kızılay Kan Merkezi’ne davet ediyorum. Milletçe maruz kaldığımız depremin ağır yıkıcı etkilerinden nispeten kurtarıp yaralarımızı sarmak adına, vatan borcu hassasiyetinde kendi insanımıza/vatandaşlarımıza kan verip, can bulmalıyız” dedi.