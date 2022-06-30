Akademi kafe açıldı, geliriyle öğrencilere burs verecekler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) içerisinde bulunan Akademi Kafe törenle halka açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi içerisinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı 21 Haziran’da halka açılmıştı. Parkın ardından kampüsün içerisinde bulunan Akademi Cafe’de bugün törenle açıldı.

Açılış törenine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof Dr.Hakan Kutoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Yıldız ve davetliler katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Vakfı tarafından işletilecek Akademi Kafenin geliriyle öğrencileri burs verilecek.

Açılışta konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Hakkı Özölçer, “Üniversitemizin vakfına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz bir yük aldı, Vakıf tarafından işletiliyor. Kazançlarıyla da üniversitemiz öğrencilerine burs verecekler. Bizde desteleyeceğiz” dedi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.