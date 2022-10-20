AK Partili kadınlar hayır çarşısı açtı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları yöneticileri hayır çarşısı açtı.

Kdz Ereğli AK Parti kadın kolları bünyesinde gerçekleştirilen Hayır çarşısı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok Ereğlili vatandaş evlerinde pasta, börek, kek gibi yiyecekler yaparak etkinlik alanına getirdi ve hayır çarşısına katkı sağlamaya çalıştı. Hayır çarşısının açılışına AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İl Sosyal Politikalar Başkanı Pamuk Cansız ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli katıldı.

Hayır çarşısının 23 Ekim’e kadar devam edeceği öğrenilirken, tüm vatandaşlar Şehit Ömer Halis Bulvarı Açık Çarşı karşısında açılan etkinliğe davet edildi.