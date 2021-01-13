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AK Parti’den GMİS’e taziye ziyareti
AK PARTİ Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, ilçe yöneticileriyle birlikte, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.
ZONGULDAK 13.01.2021, 15:40
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AK PARTİ Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, ilçe yöneticileriyle birlikte, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.
Ayçiçek ve AK Parti Merkez İlçe Yönetimi; GMİS Genel Sekreteri iken 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, 29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan madenci Soner Dağlıoğlu ile 11 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan madenci Ramazan Toprak için taziyede bulundu.Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.
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