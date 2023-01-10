AK Parti ilçe teşkilatından Gazeteciler Derneği’ne ziyaret

Kdz Ereğli Ak Parti İlçe Teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti.

Kdz Ereğli Ak Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katıldığı ziyarette EGD Başkanı

Şafak Erel ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak bütün basın camiasının

çalışma hayatında başarılar diledi.

Başkan Erel de bu özel günlerini unutmayıp ziyarete gelen Bozkurt ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

EGD Başkanı Erel ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Bozkurt ile ilçede yapılacak yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaret toplu fotoğraf çekilerek sona erdi.