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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
AK Gençler bir araya geldi
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Enes Kaşkaş ve MKYK Üyesi Osman Akgül bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak’a geldi.
ZONGULDAK 07.04.2022, 19:02
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Enes Kaşkaş ve MKYK Üyesi Osman Akgül bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak’a geldi.
Ziyarette İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Hasancan Uçar Genel Başkan Yardımcısı Enes Kaşkaş ve MKYK Üyesi Osman Akgül’e eşlik etti . Yoğun katılım ile gerçekleştirilen ziyaretlerde iftara 5 Kala Etkinliği, Yaşlı Evi Ziyareti, Öğrenci Evi İftarı ve Teravih Namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulundular
Öte Yandan Program Sonrası Günün Anısına Genel Başkan Yardımcısı Enes Kaşkaş’a İl Başkan Vekili Hasancan Uçar tarafından emeğin ve işçinin simgesi madenci heykeli ve teşkilat başkanı Buğracan Kuvvetli tarafından gücü temsil eden Devrek bastonu takdim edildi.