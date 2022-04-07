AK Gençler bir araya geldi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Enes Kaşkaş ve MKYK Üyesi Osman Akgül bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak’a geldi.

Ziyarette İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Hasancan Uçar Genel Başkan Yardımcısı Enes Kaşkaş ve MKYK Üyesi Osman Akgül’e eşlik etti . Yoğun katılım ile gerçekleştirilen ziyaretlerde iftara 5 Kala Etkinliği, Yaşlı Evi Ziyareti, Öğrenci Evi İftarı ve Teravih Namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulundular

Öte Yandan Program Sonrası Günün Anısına Genel Başkan Yardımcısı Enes Kaşkaş’a İl Başkan Vekili Hasancan Uçar tarafından emeğin ve işçinin simgesi madenci heykeli ve teşkilat başkanı Buğracan Kuvvetli tarafından gücü temsil eden Devrek bastonu takdim edildi.