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Ağır tonajlı araçlar yeni yapılan yolu çökertti
Devrek Belediyesi tarafından kısa bir süre önce alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Mesut Özil Caddesi parke çalışması ağır tonajlı araçların kullanmasıyla çökertildi.
ZONGULDAK 22.12.2020, 13:00
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Devrek Belediyesi tarafından kısa bir süre önce alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Mesut Özil Caddesi parke çalışması ağır tonajlı araçların kullanmasıyla çökertildi.Mesut Özil Caddesi üzerinde yapımına başlanan Devrek Kapalı Spor Salonu’nun temelinin atılması ve inşaatı için malzeme taşıyan ağır tonajlı araçlar bütün uyarılara rağmen Devrek Belediyesi tarafından yapılan yolu çökertti. Dün Vali Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla yapılan kapalı spor salonunun temel atma törenine malzeme getiren ağır tonajlı araçların bu yola girmemesi ve alt taraftaki yolu kullanmaları konusunda uyarılmasına rağmen bu yolu kullanarak çökmesine neden olan araçlarla ilgili olarak Devrek Belediyesi tutanak tuttu. Devrek Belediyesi yolun çökmesine neden olan firmalara yaptırım uygulayacak. Devrek Belediye Ekipleri yolun bakım ve onarımına başladı.
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