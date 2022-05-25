AFAD’dan askeri personele eğitim verildi

Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak ilçe jandarma komutanlığındaki görevli personele afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitime İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı çevre karakollardan askeri personeller katıldı.