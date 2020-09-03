Ada Spor Merkezi’nde eğitimler başladı
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BELEDİYENİN YAPIMINI SÜRDÜRDÜĞÜ ADA SPOR MERKEZİNİN BİTEN BÖLÜMLERİNDE PEK ÇOK ÇAYCUMALI ÇOCUK SPOR EĞİTİMİ ALIYOR.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Belediyenin yapımını sürdürdüğü Ada Spor Merkezinin biten bölümlerinde pek çok Çaycumalı çocuk spor eğitimi alıyor.
Merkezin hemen yanında bulunan içinde yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan spor merkezinin ince işleri için ihaleye hazırlanılıyor. Çalışmaların sürdüğü tesislerin yapımı tamamlanan bölümlerinde, daha şimdiden birçok çocuk spor eğitimi almaya başladı. Batı Karadeniz’in hiçbir ilinde bulunmayan, büyük bir spor kompleksi olması planlanıyor.
Düzenlenen yaz okulunda okçuluk, tenis, bocce, futbol, akıl ve zekâ oyunları, jimnastik, dans gibi branşlarda dersler veriliyor. Birçok Çaycumalı çocuğun, yaz ayını sporla değerlendirdiği merkezde, okuma salonları da bulunurken eğitim görülen branşlarla ilgili teorik dersler de veriliyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmenin temel hedef olarak belirlendiği merkezde, gençlerin iyi birer sporcu olmaları kadar sportmen olarak yetişmeleri için elde etmesi gereken kültürel kazanımlar da önemseniyor.
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