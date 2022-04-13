Acil sağlık hizmetlerinde ilk yardım eğitimleri hız kesmiyor

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitimcileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellere yönelik ilkyardım eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinde görevli İlkyardım Eğitimcileri tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellere yönelik ilkyardım eğitimleri aralıksız olarak devam ediyor.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ( GAMER) , 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sahil Sağlık Denetleme birimlerinde görev yapan personellere yönelik Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli eğitmenlerden Merve Ocaklı, Özlem Yıldız ve Havva Sezgin tarafından temel ve genel ilkyardım eğitimleri, olay yeri ve hasta değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yaralanmalar, yanık-donuk, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, taşıma teknikleri konularında teorik ve maketler üzerinde uygulamalı olarak eğitim verildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli aynı ilkyardım eğitimciler tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli personellere de Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Eğitim salonunda düzenlenen programla ilkyardım eğitimi verildi.