banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
VakıfBank 68 yaşında
VakıfBank 68 yaşında
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!

Açık Kapı Zonguldak’ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti

Zonguldak Valiliği’nde hizmet veren Açık Kapı’nın 5’inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tutulmaz, “5 yılda 30 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bunun yüzde 89’unda verim alındı” dedi.

ZONGULDAK 13.04.2022, 13:35
Açık Kapı Zonguldak’ta 5 yılda 30 bin başvuruyu kabul etti

Zonguldak Valiliği’nde hizmet veren Açık Kapı’nın 5’inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tutulmaz, “5 yılda 30 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bunun yüzde 89’unda verim alındı” dedi.

Zonguldak Valiliği’nde yaklaşık yıldır hizmet veren Açık Kapı’nın 5’inci hizmet yılı nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler ziyaret ederek Açık Kapı Şube Müdürü Nurten Karadağ’dan bilgiler aldı.

Vatandaşların taleplerini, istek ve düşüncelerini alarak gerekli kurumlara iletiyor ve 7 iş günü içerisinde vatandaşlara geri dönüş yaptıklarını belirten Zonguldak Açık Kapı Şube Müdürü Nurten Karadağ, “Yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımızın talebini aldık açık kapı şube müdürlüğüne bizzat internet üzerinden başvuru yapan vatandaşımızın talep istek ve düşüncelerini alıyoruz gerekli kurumlara iletiyoruz vali ve vali yardımcımızın talimatıyla kurumlardan gelen cevabına mülki idare amirimiz kontrol edip gerekli kuruma iletiyoruz ve 7 iş günü içerisinde de cevap veriyoruz. Bu zamana kadar 30 bin başvuruya cevap verdik. 221 bin ilçe kaymakamlığında açık kapı hizmet vermektedir. İlimizde de 13 Nisan 2018 tarihinde Zonguldak Valiliğinde açık kapı şube müdürlüğü açıldı ve bugün 4 yıl doldu beşinci yılımıza girdik ve bu süre zarfında 30 binin üzerinde vatandaşlarımızın başvurularını alıp cevaplandırdık. Bu süre zarfında bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Beş yılda 30 binin üzerinde başvuru aldıklarını ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Burada temel felsefe devletimizin vatandaşına her kapının açık olduğun göstermek için Açık Kapı adı altında kaymakamlıklarımızda ve valiliklerimizde bu tür bir birim oluşturuldu. İlimizde merkezde, Ereğli ve Çaycuma da oluşturuldu. Devletimiz bu kapılarla şunu diyor biz vatandaş için varız. Vatandaşın hizmeti kamu kurum ve kuruluş tarafından herhangi bir şekilde yürümüyorsa bunun takibini denetimi bu kapılar aracılığıyla yapalım diyor. Malumuz CİMER ve başka kamu kurum ve kuruluşların bu alanda çeşitli hizmetler sunuyorlar. Bütün amaç vatandaşların kamu ile olan ilişkilerinde hiçbir engel olunmadan hizmet sunulmasıdır. Vatandaşlarımız başvurularını doğrudan yapabildiği gibi mobil üzerinden internet üzerinden her türlü başvuruyu yapabiliyor. Bugüne kadar ilimizde 30 binin üzerinde başvuru yapılmış bunun yüzde 89’unda verim alınmıştır. Vatandaşımızın Açık Kapı ile devlete ulaşabilmesi vatandaşımız açısından önemlidir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
13°
açık