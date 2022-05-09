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80 kişilik huzurevi projesi protokolü törenle imzalandı

Zonguldak’ta iş insanı Akın Tatoğlu tarafından yapılacak olan 80 kişilik Beycuma Huzurevi yapım projesi işbirliği protokolü törenle imzalandı.

ZONGULDAK 09.05.2022, 18:02
80 kişilik huzurevi projesi protokolü törenle imzalandı

Zonguldak’ta iş insanı Akın Tatoğlu tarafından yapılacak olan 80 kişilik Beycuma Huzurevi yapım projesi işbirliği protokolü törenle imzalandı.

Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, İş İnsanı Akın Tatoğlu katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, iş insanı Akın Tatoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, “İlimiz adına güzel bir hizmetin başlangıcını yapıyoruz. Malumuz yaşlı bir nüfusa sahip şu anda Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir yaşlı nüfusumuz var. Bu yaşlanmayla beraber bazı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Başta barınma olmak üzere diğer sosyal ihtiyaçların karşılanması açısından yeni tesislere ihtiyacımız var. Bugüne kadar ilimizde yatak kapasiteli 4 tane huzur evimiz var. Ancak bunlar yeterli değil. Yeni huzur evlerine ihtiyacımız var. İr taraftan devlet imkanları ile yeni huzur evleri yapıyoruz. Malumunuz kısa süre önce Devrek ilçemizde ihtiyaçları karşılayacak şekilde devreye soktuk. Yeni huzur evlerine ihtiyacımız var. Bunun en önemli yatırımlarından birisi olacak bu bölgemizin bilhassa Beycuma bölgemizin köyleri ile beraber vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını giderecek önemli bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız. Buna vesile olan iş insanımız Akın Tatoğlu’na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir davranış Allah hayrını kabul etsin” dedi.

Bölgeye kazandırılacak 80 kişilik Huzurevinin yapımında göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı Akın Tatoğlu’na teşekkür eden AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, “Bugün çok güzel çok önemli bir projenin protokolü yapmak için bir aradayız. Beycuma Beldemize yapılacak olan Huzur Evi inşaatını üstlenmiş olan hayırsever Akın Tatoğlu yılladır bölgemizde, iş camiasında üretim ve iştiham anlamında çok büyük hizmetleri olan yeni yatırımlarla beraber bölgenin kalkınmasına önderlik eden ender inşalardan bir tanesi. Sadece bugünkü protokolle değil eğitim ve sağlık alnında bölgemize destek oluyor. Bugün yapmış olduğumuz protokolle bölgemize kazandırılacak 80 kişilik Huzur Evinin yapımında göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İş dünyamıza örnek bir proje olur. Katkılarından dolayı Akın Tatoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle bir projeye katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden iş insanı Akın Tatoğlu, “Böyle bir projede beraber olduğumuz için bende çok sevinçliyim. Bu yatırım için beni en çok teşvik eden Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, bölgede böyle bir arazi olduğunu bölgede böyle bir ihtiyaç olduğuna beni ikna etti. Benimde sevdiğim işlerden bir tanesi olduğu için ata toprağımıza yatırım yapmaktan mutlu oldum. Katkısı olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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