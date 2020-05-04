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72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

ZONGULDAK (İHA)- ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA UYMAYAN 32 KİŞİYE VE 1 İŞ YERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMAK ÜZERE TUTANAK TUTULDU.

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

ZONGULDAK (İHA)- ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA UYMAYAN 32 KİŞİYE VE 1 İŞ YERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMAK ÜZERE TUTANAK TUTULDU.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:42
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72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye ve 1 iş yerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli’de son 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç noktada sabit uygulama yaparken, devriye ekipler de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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