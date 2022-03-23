65 çiftçiye bitkisel üretimde zirai mücadele yöntemleri anlatıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Köyü’nde çiftçilere " Bitkisel üretimde zirai mücadele yöntemleri " konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisleri Abdullah Arslan, Tuğçe Üstün ve Osman Karaköse sunum ve anlatımları ile katılım sağladı. 65 çiftçi katılım sağladığı toplantıya köy muhtarı Mehmet Durguncu ile İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çaycuma İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş; " Bitki Sağlığı ve insan sağlığının birbiri ile ilişkin olması nedeniyle bitkisel üretim yapan biz üreticilerin üretimde her aşamada hassas davranma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz vardır. Siz üreticilerimize zirai mücadele, biyolojik tedbirler ve kuralları, bu konularda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapacağız. Üretimimizin her aşamasında bilinçli olmak durumundayız. Sağlıklı ürünler yetiştirerek insan sağlığına da olumlu etki yapmış olacağız. Bunun için bu tür bilgilendirme ve katılımlar önemlidir. Bu nedenle katılımınız dolayısıyla muhtarıma ve sizlere teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konularla ilgili Ziraat Mühendisleri bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması, kayıt altına alınma işlemleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele, hasat öncesi yapılan pestisit denetimi konularında sunum ve anlatımı yaparak çiftçilerin soru ve önerileri dinlendi.