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6 çocuk kreşte zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte öğrenim gören 6 çocuk zehirlendikleri iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK 22.10.2021, 12:34
6 çocuk kreşte zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte öğrenim gören 6 çocuk zehirlendikleri iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk evlerinde rahatsızlandı. Aileleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirilen A.D., A.M., M.G., A.G., E.C. ve G.D. isimli çocuklar tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğince konuyla ilgili olarak çalışma başlattığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine de konuyla ilgili olarak haber verildiği öğrenildi.

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