58. Kütüphane Haftası kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi 58. Kütüphane Haftası Programı kütüphane fotoğraf yarışması sergisi açılışı ve ödül töreni ile başladı.

Sergi açılışına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Mühendislik Fakültesi Dekanı İsmail Hakkı Özölçer, Genel Sekreter Hayri Bulazar, İdari ve İktisadi Birilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep Yücedoğru akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

13-27 Mart tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphanesinden çekilen fotoğraflar bir ay boyunca Kütüphaneci Hasan Üstünkol tarafından alındı ve kullanıcıların sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sayfaya 54 fotoğraf gönderildi. Fotoğraflar arasından 561 beğeni alan Cüneyt Demir yarışmanın birincisi oldu. Fatmanur Çotur’a ait olan ikinci fotoğraf 435 beğeni aldı. Beyza Aşık’a ait fotoğraf ise 271 beğeni ile üçüncü oldu.

Yarışmaya katılanlar arasından ise 22 fotoğraf Daire Başkanı Osman Demir başkanlığında oluşturulan jüri tarafından seçildi. Sergide Cüneyt Demir, Duygu Duru, Elçin Üstünkol, Ramazan Haser, Osama Baloch, Elmin Novruzlu, Vugar Shirinov, Seda Atay, Nursema Dağdelen, Mehmet Kazanç, Fatmanur Çotur, Onur Amaç, Melike Kiren, Leman Tanrıkulu, Yasemin Kök, Beyza Aşık, Buket Çapkis, Şeyda Nur Yorulmazel, Beytullah Akçelik, Tuğçe Can ve Şükrü Kaya’nın fotoğrafları sergilendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı 1. Olan Cüneyt Demir’e birincilik ödülü olarak tablet bilgisayarı takdim etti. İkinci olan Fatmanur Çotur’a hediye çeki takdimini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak ve 3. Olan Beyza Aşık’ın hediye çeki ödülünü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir takdim etti. Sergi açılışında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir, “Üretilmiş bilgiyi iyi bir organizasyonla kütüphane kullanıcılara sunan üniversitemiz, her geçen gün koleksiyonunu güçlendiriyor. Kütüphanelerimizde basılı kitap sayımız 150.056’ya ulaştı. Basılı süreli yayın, kitap ve tezden oluşan basılı yayın sayımız ise 170 bini aştı. Pandemi sürecinde öğrenciler tarafından özellikle tercih edilen elektronik kaynak sayımız 6 milyona yakınlaştı. Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olan yayınlar neticesinde; akademisyen ve öğrencilerimizin bilimsel yayınlara ulaşımı daha da kolaylaşacak. Sahip olunan zengin kitap arşivi; nitelikli yeni bilginin üretebilmesine de önemli katkılar sunuyor. 7/24 açık olan kütüphanemiz ile eğitim öğretim faaliyetlerine katkı vermeye devam ediyoruz, bir yandan da sosyal etkinliklerle kütüphanelerimizi yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Tüm katkılarından ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Fotoğraf sergisinin ardından kütüphaneyi gezen Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrencilerle sohbet etti ve kütüphane hakkında bilgi aldı.