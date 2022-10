5.7 milyonluk yatırımla bastonu dünyaya tanıtmak için yapılan tesis çürümeye terk edildi

Devrek ilçesinde 6 yıl önce yapılan milyonluk Baston Park tesisleri adeta çürümeye terk edildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin katkıları ile hayata geçirilen tesislerde onlarca bina ve ekipman atıl durumda bekliyor. 2013 yılı rakamları ile 5 milyon 700 bin liraya mal olan tesis adeta çürümeye terk edildi.

Devrek Baston Satış Merkezi ve Doğa Kültür Parkı tesislerine aylardır kimsenin uğramadığını ifade eden baston ustaları, "Aylardır burası ile kimse alakadar olmuyor, bomboş bekliyoruz. İlk olarak valiliğe, daha sonra Devrek Öğretmenevi’ne ve ardından da Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’na devredilen burasının şimdilerde ise sahibi yok gibi duruyor. Ay başı olunca kiralarımızı mecburen yatırıyoruz, sonumuz ne olacak bilmiyoruz” dedi.

Bir baston ustası, "Ben burada 4 seneden beri duruyorum, ben dahil 4 baston ustası var. Burada ziyaretçi deseniz yok. Bizler burada kendi kendimize hizmet ediyoruz. Bizim yetkililerden el atmalarını istiyoruz, bunu defalarca söylememize rağmen herkes bizim söylediklerimizi kulak ardı etti" dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise ”Uzun yıllar sonra Devrek’te baston üzerine ’Baston Park’ konsepti devletimiz tarafından ihale yapılarak yer gerçekleştirildi. Bir taşınmaz gerçekleştirildi ama ondan sonraki süre içerisinde bizim sanırım seçilmemizin üzerinden geçerli süreci de değerlendirdiğimiz zaman üç buçuk sene üçüncü sefer el değiştirdiğini öğrendiğimiz bir yer. Özellikle Devrek Belediyesi’ne verilmemek için mi özellikle başkalarına veriliyor. Her alan burada herhangi bir şeyi gerçekleştirilemiyor diye söylemememize rağmen alanlar Türkiye’nin her tarafında, en yakın Zonguldak’ta iki sene önce bu tür alanlar Zonguldak Belediyesi’ne devredilmişken, çevremizdeki birçok yer de belediyelere devredilmişken, buranın ısrarla Devrek Belediyesi’ne teklif dahi edilmemesi ama her şeye rağmen içine sokulmaya çalışılması ilçemiz adına, halkımız adına düşündürücü. Orada esnaflık yapmaya çalışan vatandaşlarımız adına manidar ve düşündürücüdür. Çürümeye terk edilmiş, kimsenin yatırım yapmayı düşünmediği yer haline geldi, içler acısı bir hali var. Aslolan şu; bu tür yerler belediye sınırları içerisindeki belediyelere verilir işletmesi, bakım onarımı belediye tarafından yapılması gerekir. Ha vermiyorsanız, kendiniz yapmanız gerekir. Burası ihale yoluyla önce Öğretmenevi’ne, daha sonra TSO’ya, en son bir ihale yoluyla bizim de girdiğimiz bir ihaleydi bu, yarı kamu yarı özele verildi ama bir türlü istenilen verim yine alınamadı. Ne bekleniyor? Devletin bu yaptığı yatırımın çürümesi kimlerin işine geliyor? Niye bu Devrek’te her şeyde bir siyasi ayrım gözetiliyor gibi hissettiriliyor? Onu da anlamış değilim ama doğru olan şu; orada bir yatırım var çürümeye terk edilmiş. Sanki bundan Devrek cezalandırılıyormuş, Devrek Belediyesi cezalandırılıyormuş, Devrek halkı cezalandırılıyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. Ben tez zamanda ilgililerin burayla alakalı sağlıklı karar vermesini bekliyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.