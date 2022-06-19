550 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki 550 nüfuslu seçmeni olan Aşağı Doğancılar köyü, Belediyenin 6’cı mahallesi olmak için referanduma gitti.

Zonguldak’ın Alaplı Aşağıdoğancılar köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Aşağıdoğancılar köyü Alaplı’nın mahallesi olmak için sandık başına gitti. Aşağıdoğancılar Köy sakinleri, belediye sınırlarına dahil olması için 376 kişinin katıldığı referandumda 287 evet oyu çıkarken, 24 hayır oyu kullanıldı. 64 kişi oy kullanmazken bir oy da geçersiz sayıldı.