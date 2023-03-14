54 polis memuru Kahramanmaraş’a gitti

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 54 polis memur destek ekip olarak Kahramanmaraş’a görevlendirildi.

Zonguldak İl Müdürlüğüne bağlı 54 polis memuru deprem bölgesi Kahramanmaraş’a destek ekip olarak gönderildi. Sabah saatlerinde yola çıkan polis ekiplerini İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yolcu etti. Ekipler deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta huzur ve güvenliği sağlayacak. Öte yandan ihtiyaca göre ekiplerin aralıklarla deprem bölgesine gideceği öğrenildi.