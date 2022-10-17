4’üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 çocuk annesi Hanife Bayhan dördüncü kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Hanife Bayhan (60) isimli kadın bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bayhan’ın cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı