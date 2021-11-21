43 yıllık spor salonunun yenilenmesi bekleniyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 43 yıl önce yapılan spor salonunun spor faaliyetlerine yeterli gelmediği öne sürülerek modern bir tesisin yapılması isteniyor.

Alaplı halkı, Alaplı ilçesinde 1978’li yıllarda yapılan ancak günümüz şartlarında artık ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen spor salonunun yerine modern bir spor salonu yapılmasını talep ediyor.

Alaplı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Alaplı’da basketbol, voleybol ve diğer salon sporları faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Alaplı Spor Salonu, her yıl ödeneklerle bakım yapılarak ayakta tutulmaya çalışılıyor. İlçe dışından spor müsabakalarına gelen sporcuların da dikkatini çeken spor salonunun yenilenmesini isteyen vatandaşlar: “İlçemizde 70’lı yıllarda yapılan Kapalı Spor Salonu zaten donanımsal olarak ta ihtiyaca cevap veremez durumda. Salonun ne ısıtması var nede aydınlatması yeterli. Salon ile ilgili daha önce hasarlı olduğu ve 1999 deprem yönetmenliğine uymadığı raporu verilmişti. Durum bundan ibaretken halen bu yönde bir gelişme sağlanamaması açıkçası kabul edilebilecek bir durum değil. İlçemizde neredeyse tüm kamu kurum kuruluş binaları yenilendi bir kapalı spor salonu yenilenmedi. Yetkililerden Alaplı’mızın daha geniş sportif faaliyet yapabilecekleri imkan alanı olan yeni bir kapalı spor salonu yapmasını, başta Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olmak üzere Alaplı’daki yetkililer tarafından bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” İfadelerini kullandılar.