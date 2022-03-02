400 yataklı hastane 108 poliklinikte hasta kabulü yapacak

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Zonguldak’ta inşaatı tamamlanan Devlet Hastanesi’nin 400 yatak ve 108 poliklinikte hasta kabulü yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Zonguldak’taki 400 yataklı devlet hastanesi inşaatına ilişkin paylaşımda bulundu. Hastanenin Batı Karadeniz’in en önemli sağlık tesislerinin başında geleceği, bölgenin sağlık üssü olarak hizmet vereceğine dikkat çekildi.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz’in en önemli sağlık tesislerinin başında gelecek, bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verecek 400 yataklı Zonguldak Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı. Son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet verecek hastanede her branştan 108 poliklinikte hasta kabulü yapacak."

Hastanede ayrıca 48 yoğun bakım yatağı 13 ameliyathane bulunacağı ifadelerine de yer verildi.