4 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta olaylar çıktı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 15. haftasında Filyos Sefercikspor-Gelikspor karşılaşmasında 3 futbolcu ile 1 yöneticiye kırmızı kart çıkınca yeşil sahada olaylar çıktı.

Çaycuma Sentetik’te Filyos Sefercikspor ile Gelikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 devam ederken, ikinci yarının 55. dakikasında Gelikspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyondan dolayı Gelikspor’un kalecisi Sebahattin Canlı, rakip takımdan bir futbolcuyla ikili mücadele sonrasında yumrukla karşılık verdi. Bu dakikanın ardından Filyos Sefercikspor’un antrenörü Arif Sefercik olaya müdahil olunca, Filyos Sefercikspor’dan Ruhi Özkan hakemin üzerine yürüdü ve orta hakem kırmızı kartını gösterdi. Oyun dışı kalan futbolcunun ardından itirazı sürdüren Arif Sefercik ise yan hakemin üzerine yürüyünce ortam daha da gerildi. O esnada orta hakem Arif Sefercik’e de kırmızı kart gösterdi. Saha içinde olaylar çıkınca polis ekiplerinin araya girmesiyle kısa sürede sonlandırıldı. İlerleyen dakikalarda yaşanan bir pozisyonda hakem Gelikspor’dan Arda Cebeci’ye kırmızı kart gösterince her iki takım 10’ar kişi kaldı. Maçın sonlarına doğru Filyos Sefercikspor’dan Efe Acar yaşadığı pozisyondan ötürü hakem kırmızı kart çıkartarak saha dışına gönderdi. Ev sahibi takım karşılaşmaya 9 kişi devam etti. 90 dakikanın ardından duraklama dakikalarında Gelikspor bir gol daha buldu. Karşılaşma 2-0’lık skorla Gelikspor’un galibiyeti ile tamamlandı. Maçın bitişiyle birlikte ortam yine gerilerek olaylar çıktı. Polis ekipleri her iki takımın futbolcularını ve teknik yönetimini sakinleştirerek olaylar büyümeden kontrol altına alındı.