4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Zonguldak’ ta kutlandı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü Yenimahalle Anaokulu’ nda öğrencilerle etkinlik düzenledi.

Her yıl 4 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde bu yıl “Çocuk ve Hayvan Sevgisi” temalı etkinlikte öğrencilere hayatın onlarla daha güzel olduğu, soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanlar için yiyecek ve su bırakılması, yaz aylarında ise yine sık sık su ihtiyacı duyan sokak hayvanları için su kapları bırakabilecekleri anlatıldı.

Karton kutudan evler yaparak hayvanların soğuktan korunmasına yardımcı olabileceği, yaşama mutluluk, can dostlarına zarar verilmemesi ve korunması gerektiği görsel videolarla detaylı bir şekilde anlatıldı.

Çocukların her birine mama ve su kapları ile paketlenmiş mamalar hediye edildi. Karton kutulardan nasıl barınma yerleri yapabilecekleri öğretildi. Yenimahalle Anaokulu Müdürü Hayriye Aygen Kurban ile anaokulu öğretmenleri ve sevgili öğrencileri de Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar Personellerine sürpriz yaparak hayvan kostümü giydirilen çocuklar ile karşıladılar. Ayrıca kendi elleri ile yaptıkları hayvan figürlü şapkaları ve maskeleri takan çocuklarla eğlenceli dakikalar yaşadılar.