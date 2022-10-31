4 bin 118 yaşındaki porsuk ağacını ziyaret ettiler

Zonguldak’ta üniversite öğrencileri 4 bin 118 yaşındaki porsuk ağacını ziyaret ederek ağaç hakkında bilgiler aldı.

Cumhuriyetin 99 ‘uncu yılı kutlamaları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü personeli ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Tema Kulübü öğrencilerince, pek çok medeniyete tanıklık eden Gümeli Tabiat Alanı’nı ziyaret gerçekleştirildi. Katılımcılar, Bronz Çağı’ndan günümüze kadar varlığını sürdüren 4 bin 118 yaşındaki porsuk ağacının yanında, İstiklal ve 10. Yıl marşlarını okumanın heyecanını yaşadılar. DKMP Zonguldak Şube Müdürünce öğrencilere, tabiat alanının özellikleri, alanda bulunan 4 bin 118 yaşındaki porsuk ağacı, bölgede bulunan mantarlar, ağaç türleri, bitki örtüsü ve yaban hayatı hakkında bilgiler aktarıldı.

Doğal porsuk ağacı meşceresi özelliği taşıyan alan; yaşları 500 ile 1000 arasında değişen pek çok porsuk ağacına ev sahipliği yapıyor. Tabiat alanının en önemli özelliği ise 2016 yılında yapılan akademik araştırmalarda yaşının 4 bin 112 olduğu tespit edilen bir porsuk ağacı bugün, 4 bin 118 yaşıyla dünyanın ise en yaşlı porsuk ağacı olma unvanlarını taşıyor. 25,5 metre boyu, 7,7 metre çevresi ve eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.