39 yaşındaki hastane personeli son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıldır devlet hastanesi yemekhanesinde görev yapan ve dün beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Akçiçek, son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yemekhanesinde yaklaşık 15 yıldır görev yapan 39 yaşındaki Mustafa Akçiçek beyin tümörü teşhisiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Akçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Akçiçek’in kızının geçtiğimiz yıl 12 yaşında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde ki mesai arkadaşlarını üzüntüye boğan Akçiçek’in vefatı sonrası, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene katılan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Akçiçek’in ailesi ve hastane personeline başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Mustafa Akçiçek’in cenazesi bugün ilçeye bağlı Işıklı Köyü’ne getirilerek Işıklı Köyü Camiinde cenaze namazı kılındı. Mesai arkadaşlarının da katıldığı cenazede helallik alınması ve dua edilmesinin ardından 39 yaşındaki Mustafa Akçiçek toprağa verildi.