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37 kilogram tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 37 kilogram bandrolsüz tütün ile 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

ZONGULDAK 09.04.2021, 21:39
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37 kilogram tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 37 kilogram bandrolsüz tütün ile 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde E.D. (38) isimli şahsın bandrolsüz tütün ve makaron satışı yaptığı bilgisi aldı. Düzenlenen operasyonda Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde E.D. isimli şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramada 37 kilogram bandrolsüz tütün ile 20 bin 600 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
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