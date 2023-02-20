352 yeni öğrenci Zonguldak’ta okullara nakil edildi

352 yeni öğrenci, 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle Zonguldak genelindeki okullarda II. dönem eğitim öğretime başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası, afet bölgesinden kente gelen ailelerin okul çağındaki öğrencilerin kentte ki okullara nakil olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerin istedikleri illerdeki okullara nakledeceklerini duyurmuştu. 352 öğrencinin Zonguldak’taki okullara nakli yapıldı.

Deprem bölgesinden gelerek ilçeler dahil Zonguldak genelindeki okullara nakli yapılan öğrencilerle ilgili olarak paylaşımda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi;

”Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi de etkileyen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlikte sarmak için , tüm Ülkemizle birlikte İlimiz eğitim ailesi de seferber olduk. Bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden gelerek ilimize yerleştirilen ailelerimizin okul çağındaki çocuklarının okullarından uzak kalmamaları için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz.

Bir tek masum gülücük, tüm zorlu günlere, gecelere, evlerden uzak saatlere, tüm yorgunluklara değer. Çocuklarımızın gülümsemesiyle istikbalimizde gülümseyecek, mutlu yarınlarımızı onların masum tebessümleri ile kuracağız. En zor günlerde yüreğini ortaya koyan canla başla çalışan eğitim ailemiz var. Çocuklarımız bize emanet.

Afet bölgesinden ilimize gelen okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerimizin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın e-okul veri tabanında “Doğal Afet Nedeniyle Nakil” seçeneği çerçevesinde İl Müdürlüğümüz ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz koordinasyonuyla okul müdürlüklerimiz tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizin nakilleri de Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, oluşturduğumuz nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanmaktadır. Şu ana kadar nakli yapılan öğrenci sayısı; Alaplı 14,Çaycuma 98 ,Devrek 12,Ereğli 88,Gökçebey 6 ,Kilimli 45,Kozlu 41 ,Merkez 48 olmak üzere toplamda 352’ye ulaştı. Bunlardan 32 öğrencimiz okul öncesinde ana sınıflarına devam edecek. Okul yönetimlerimiz, okul aile birliklerimiz, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Öğrencilerimize gereken tüm desteği sağlayacağız. Acımız ne kadar büyük olursa olsun bu büyük deprem felaketin yaralarını, Milletimiz el birliği ile dayanışma içerisinde saracaktır.”