30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında bir araya geldiler

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve MHP Ilçe Başkanı Mustafa Kaplan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında bir araya geldi.

Cumhur İttifakı kapsamında her iki parti ilçe başkanlarının bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak istişarede bulundu. Parti Ilçe Başkanı Birol Yiğit şunları söyledi; "Milletimizin bağımsızlığı ve yeniden Tarih sayfasına adını yazdırdığı 30 Ağustos Zafer bayramımız kutllar, Cumhur ittifakının merkezde, büyüklerimizin nezdinde güzel birliktelik olduğu gibi Çaycuma ilçemizdede görmeyi arzu edildiği şekilde devam etmektedir. Tüm halkımızın Zafer bayramını tekrardan kutlarım.saygı ve selamlarımı sunarım."