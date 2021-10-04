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3 yıldır lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki Ensar hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki lösemi hastası Ensar Erhan Öztürk hastanede son çekilen görüntüleri yürekleri burktu.

ZONGULDAK 04.10.2021, 10:04
3 yıldır lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki Ensar hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki lösemi hastası Ensar Erhan Öztürk hastanede son çekilen görüntüleri yürekleri burktu.

Alaplı İlçesi Yenidoğanlar Köyünden Zafer Öztürk’ün oğlu Ensar Erhan Öztürk üç yıldır sürdürdüğü kan kanseri hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. Öztürk’ün, kök hücre nakli yapılan çocuğunun hastalığı tekrarladı. Aynı zamanda Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası olan Mesut Gülten’in yeğeni olan 13 yaşındaki Ensar Erhan Öztürk, İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk’ün cenazesi memleketinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

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