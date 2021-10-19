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29 Ekim’de Aşkın Nur Yengi konseri düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde önce Fener Alayı, ardından Aşkın Nur Yengi konseri düzenlenecek.

ZONGULDAK 19.10.2021, 13:26
29 Ekim’de Aşkın Nur Yengi konseri düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde önce Fener Alayı, ardından Aşkın Nur Yengi konseri düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilecek etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılı kapsamında Fener Alayı düzenlenecek. Bağlık Polis Karakolu önünden saat 18.30’da başlayacak olan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. 100 metre uzunluğunda Bayrak zincirinin oluşturulacağı yürüyüşün hemen ardından Atatürk Anıtı önünde saat 20.00’de Aşkın Nur Yengi konser verecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yürüyüş ve konsere vatandaşları davet ederek “29 Ekim’de omuz omuza, coşkuyla, kararlılıkla hep bir arada olacağız. Tüm halkımıza ‘Ellerimizde Bayraklarımızla bu Cumhuriyet yürüyüşünde buluşalım’ diyorum. Ardından Aşkın Nur Yengi konserine davet ediyorum” dedi.

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