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263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30’uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.
ZONGULDAK 02.03.2022, 11:07
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30’uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.
Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2022 Perşembe günü sabah saat: 07.45’te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek.