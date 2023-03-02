263 madenci dualarla anılacak

Kozlu grizu faciasının 31’inci yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenlenecek.

Törende, Maden Şehitleri ve depremde hayatlarını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2023 Cuma günü sabah saat: 07.45’te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek.