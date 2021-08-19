24 derslikli okul inşaatında çalışmalar sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yapımı süren okul projesinde çalışmalar sürüyor.

Gülüç beldesinde 24 derslikli okul inşaatı çalışmaları devam ediyor. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yapımı süren okulda incelemelerde bulunurken Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’tan bilgiler aldı. Başkan Demirtaş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, hayırsever iş adamı Bilyamin Ayhan, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti Kdz. Ereğli eski Belediye Meclis Üyesi Yusuf Kalay, iş adamı Seyfullah Keleş, Meclis üyelerimiz Mustafa Sarı, Sedat Taşdelen ve Şükrü Arslan ile birlikte Okul Projesi’ni yerinde incelemelerde bulunduk. Gülüçlü hemşerilerimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Okul projemiz hızla ilerliyor.”