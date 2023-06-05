22 ilden 350 sporcu şampiyonada hünerlerini sergileyecek

Zonguldak’ın ev sahipliğinde Okullar arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasının startı Valilik önünde yapılan törenle verildi.

Zonguldak’ın ev sahipliğinde ilk kez Okullar arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı. Valilik önünde yapılan açılış seremonisine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve okullar katıldı.

Müsabakalara 22 ilden 350 sporcu yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılış başladı. Açılış öncesinde konuşma yapan Vali Tutulmaz, “İlimiz adına güzel bir etkinliğin başlangıcındayız. Bu yıl az önce de İl müdürümüzün söylediği üzere bir çok spor faaliyetine ev sahipliği yaptık. İlimizin gerek tanıtımında gerekse marka değeri olmasında etkinliklerin önemi var. Bu özellikle ifade etmek isterim. Bugüne kadar ilimizin gerek spor kültürü gerek sporla geçmiş faaliyeti, bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde kendini gösterdi. Her ne kadar halkımızın desteğini az olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak en azından spor camiası bu etkinlikleri yakından takip ediyor. Sizlerin burada bir kaç gün süre içerisinde çalışmanız eğlenmeniz bizler için önemli” dedi.

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ise katılan tüm takımlara başarılar diledi. Açılış töreni okulların bir kaç halk oyunları gösterisi sergilemesiyle sona erdi. Müsabakalar yarın 10:00’da Site Spor Salonunda yapılacak gösterilerle başlayarak akşam saatlerinde sona erecek.