2023 yılı bitki sağlığı çalışmaları planlama toplantısı yapıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2023 yılında Bitki Sağlığı Çalışmaları kapsamında uygulanması planlanan faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Teknik personele yönelik İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli konu sorumluları Ziraat Mühendisi Kübra Aydın, Ziraat Mühendisi Abdullah Arslan ve Ziraat Mühendisi Osman Karaköse; İlçe Müdürlüğü konu sorumlusu teknik personellerine eğitim verildi. İl Müdürü Cemalettin Çataklı’nın konuşmaları ile başlayan toplantıda; survey çalışmaları, tarla faresi, çekirge mücadelesi, entegre mücadele çalışmalar (IPM), bitki pasaportu, zararlıdan ari alan tesisi, zirai mücadele alet ve makineleri, hasat öncesi pestisit denetimi ve eğitimler ile ilgili çeşitli bilgiler verilip ve görüş alış verişinde bulunuldu.