Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon eğitimleri tamamlandı.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 16 program için oryantasyon programları düzenlendi. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin üniversite hayatına daha kolay uyum sağlamaları, alışmaları ve eğitim süreçleriyle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları için verilen eğitimler 1 hafta sürdü. Programlar bazında danışman öğretim elemanları tarafından yapılan oryantasyon eğitimlerinde; okul ve programlar ile ilgili muhtelif bilgiler, programlarda dört yarıyıl boyunca alacakları dersler, istihdam olanakları, staj işlemleri, Farabi-Erasmus-Mevlana değişim programları, dikey geçiş sınavı, bölümlerin olanakları, Covid-19 tedbirleri ve uyulması gereken kurallar, sıfır atık projesi, dumansız alanlar, kütüphane kullanımı gibi birçok konu ele alındı.