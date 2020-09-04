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20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, ORMAN KÖYLÜLERİNİN DESTEKLENMESİ (ORKÖY) FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN KÖYLÜLERE 20 ADET TRAKTÖRÜN TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ZONGULDAK 04.09.2020, 18:09
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20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Desteklenmesi (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan köylülere 20 adet traktörün teslimini gerçekleştirdi.

Ereğli Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende orman köylülerinin ORKÖY gibi projelerle desteklenmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmaz konuşmasında “Toplum olarak, şunu çok iyi bilmek lazım. Ormanlar can damarımızdır. Doğanın ana parçasıdır. Orman teşkilatı, Devletimizin en köklü kuruluşlarından biridir. Bu çok sevindirici, onur duyucu ve medeniyetimizin ne kadar öngörülü olduğunu gösteren bir öğedir. Ama her ne kadar ormanları korumak önemli ise de bunu, toplumcu bir ormancılık anlayışı ile yapmak ta önemlidir. Bunun en önemli uygulaması ORKÖY’dür. Orman köylerinin kalkındırılması, sosyal ve ekonomik olarak refahının arttırılması ve bununla birlikte ormancılık faaliyeti desteği almak, Devletin yanında olmasını sağlamaktır. Orman köylerinin her alanda desteklenmesi ve bu projelerden yararlanması, gerçekten çok büyük bir avantajdır” dedi.

“Zonguldak’ta 836 orman köyü bulunuyor”

Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanı Hüdaverdi Şen, Zonguldak’ta 836 orman köyü bulunduğunu belirterek, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ise ORKÖY kapsamında 142 adet köy yer aldığını vurguladı. Şen konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, 2019 yılında 3 adet traktör, bugün dağıtımı yapacağımız 2020 yılında ise 20 adet traktör olmak üzere toplam 2 buçuk milyon lira destek sağlanmıştır. 2020 Ağustos ayına kadar, ORKÖY desteklerinin yüzde 20’si hibe niteliğinde gerçekleşmiştir. Geriye kalanlarından, belli oranda faiz uygulaması yapılıyordu. Ama son yapılan değişiklik ile 8 Ağustos’ta yapılan Resmi Gazetede ilan edilen yönetmelik değişikliği ile bundan böyle, ORKÖY’ün tüm faaliyetlerinde faiz sıfırlanmıştır.”

Orman Köylüsü’ne 10,8 milyon TL destek

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ise, ORKÖY projeleri ile bölgede orman köylülerine önemli destekler sağladıklarını ifade etti. Beyazlı törende yaptığı konuşmada “Zonguldak İlimizde 386 adet orman köyü vardır. Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde bulunan 142 adet ORKÖY kapsamındaki köyün 94’ü Ereğli’de, 48 tanesi Alaplı ilçesinde bulunmaktadır. ORKÖY faaliyetlerinin Orman Genel Müdürlüğüne devredildiği 2012 yılından bugüne kadar Köylülerimize; uygulanan farklı projelerle, Süt Sığırcılığı, DIŞ Cephe Mantolama, Süt Koyunculuğu; Arıcılık, Güneş Enerjisi, Plastik Seracılık, Üretim Mekanizasyonu gibi verdiğimiz destek tutarı 10 milyon 828.bin TL’dir. Orman Genel Müdürlüğüne 2012 yılından itibaren devredilen ORKÖY faaliyetleri kapsamında, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünce 2020 yılı dâhil olmak üzere 9 yıllık bir zaman diliminde 98 köyde 982 aileye yaklaşık 10 milyon 828 bin lira ORKÖY desteği sağlanmıştır. Bu ORKÖY desteklerinin %20’si yani yaklaşık 2 milyon 200 bin TL’si köylülerimize hibe olarak verilmiştir. Bu destekler kapsamında; 315 aileye Güneş Enerjisi, 541 aileye Dış Cephe Mantolama, 69 aileye Arıcılık,26 aileye Süt Sığırcılığı, 6 aileye Süt Koyunculuğu, 2 aileye Plastik Seracılık projeleri uygulanmıştır. Ayrıca Kooperatif Kredileri kapsamında, Aşağıdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bir adet İş Makinesi alımı desteklenmiştir 2020 yılı Ağustos ayına kadar ORKÖY desteklerinin %20’si hibe niteliğindendi. 8 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bundan böyle kredi olarak sağlanacak desteklerden faiz alınmayacaktır. 2019 ve 2020 yıllarında ORKÖY faaliyetlerimizde Üretim Mekanizasyonu Projeleri uygulamaya geçmiş olup, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 2019 yılında 3 adet traktör, 2020 yılında ise 20 adet traktör olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin TL. destek sağlanmıştır. Hedefimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün Destekleri ile önümüzdeki 5 yıl içinde girmediğimiz Orman köyü, ulaşmadığımız orman köylüsü kalmamasıdır.”

Traktör almaya hak kazanan orman köylüleri de kendilerine böyle bir desteğin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tören sonunda protokol üyeleri hak sahiplerine traktörlerin anahtarlarını teslim etti.

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