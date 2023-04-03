Zonguldak’ta 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile Karaelmas Otizimli Bireyler Derneği üyelerini kabul etti. Öğrenciler ve velileri ile sohbet eden Vali Tutulmaz, “Devletimiz sosyal devlet olmanın getirdiği sorumlulukla hareket ederek her bir bireyin mutluluğu, huzuru ve refahı için yeni projeler uygulamaya koymakta ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Otizmli bireylerin el emeklerinden oluşan sergiyi gezen Vali Tutulmaz, Valilik önünde yapılan balon bırakma etkinliğine katılarak öğrencilerin sevincinipaylaştı.