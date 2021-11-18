2 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi

Zonguldak’ta özel idare ait kamyonla sürücü adayı aracı kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 67 AF 134 plakalı kamyonla 67 EU 763 plakalı sürücü adayı aracı kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.