Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilkokul 1.Sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi.

2020 ve 2021 Eğitim-Öğretim yılı 1. Sınıf öğrencilerinin şubesinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, okullarda kurulan komisyonlar vasıtasıyla 75. Yıl İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Muharrem Yol, Nusret Parlak ve Bayram Güneş’ in katılımlarıyla gerçekleşti.

Kura çekimleri pandemi sürecinden dolayı veli katılımı olmaksızın yapıldı. Okullarda ki komisyonlar tarafından kura çekimleri sosyal medya platformlarından velilere canlı yayın yapılarak ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, " Yeni eğitim-öğretim yılı biz eğitimcilere, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.