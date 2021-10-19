19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, törende yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğunun bilincindeyiz” Dedi.

Kdz. Ereğli’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. İlçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının katılım sağladığı törende, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri de yer aldı.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Muhtarların demokraside önemli rol oynadığına vurgu yapan Kılıç, Ereğli’de 137 muhtarın görev yaptığını ifade etti. Muhtar Kılıç konuşmasında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan, yeni yaklaşım doğal bir sonuç olarak 19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanı’mıza, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığı’mıza, genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi de, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır, kılcal damarıdır.” Kamu yönetiminin en iyi şekilde yerine getirilmesi yolunda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli bir hizmet odağıdır. Ülkemizde mevcut olan 50 bin 278 muhtar bulunmaktadır. İlçemizde de 7 bölge, 3 belde, 1 merkez olmak üzere; 1 köy ve 1 mahalle muhtarımız kadın olmak üzere 137 muhtar arkadaşımız ile görev yapmaktayız.

Muhtarlarımızın merkezi idari ile ilişkilerini kuvvetlendirmek, vatandaşlarımızdan kendilerine ulaşan taleplerini en etkin şekilde ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı’mızca Muhtar Bilgi Sistemi hayata geçirilmiştir. Bu sistem vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmaya yönelik modern bir çağdaş anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında, “Demokrasi noktasında benim muhtarla aramda bir fark var mı? Yok. Biri muhtar olarak seçilmiş, biri Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş” sözleri ile demokrasi kültürünün gelişmesinde seçilmişlerin yerini işaret etmiş, aynı zamanda muhtarlarımızın bu noktada önemini de vurgulamıştır. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğunun bilincindeyiz. Muhtarlar, vatandaşlarımızın sorununu ve çözüm içeren çare üreten, vatandaşın hakkını, hukukunu, düzenini koruyan önemli bir devlet memurudur.”

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Asarlı Köyü Muhtarı Cemile Durmuş ise Muhtarlar Günü ile ilgili görüşlerini aktardı. Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada; “Bugünün kutlanması için anlam ve önemi için gayet mutluyuz. Köyümüzde çalışmalarımızı yapıyoruz, hizmetlerimizi alıyoruz. Bir sıkıntı yok şuan. Dedi.

Kadın muhtar olmak zor mu? Sorusuna da yanıt veren Muhtar Durmuş, “Her şeyi ile ilgilenmek noktasında, köy muhtarı olmak mahalleden daha zor” diye konuştu.